Güney Afrika'da Kovid-19 salgınının 3'üncü dalgasının sona erdiği duyuruldu - Haberler
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Güney Afrika'da Kovid-19 salgınının 3'üncü dalgasının sona erdiği duyuruldu

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Güney Afrika'da Kovid-19 salgınının 3'üncü dalgasının sona erdiği duyuruldu

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde salgının 3'üncü dalgasının sona erdiği bildirildi.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde salgının 3'üncü dalgasının sona erdiği bildirildi.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden (NICD) yapılan açıklamada, ülke genelinde günlük vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiği ve bugün itibarıyla Kovid-19 testlerindeki pozitiflik oranının yüzde 3,8 seviyesine gerilediği belirtildi.

Açıklamada, "Ulusal olarak mevcut tanıma göre üçüncü dalgadan çıktık." ifadesi kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 578 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 897 bin 501'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 164 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 87 bin 216 olarak açıklandı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Güney Afrika'da Kovid-19 salgınının 3'üncü dalgasının sona erdiği duyuruldu - Haberler
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