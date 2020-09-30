Güney Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 606 bin 500'ü aştı
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Güney Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 606 bin 500'ü aştı

30.09.2020 01:13 | Son Güncelleme: 30.09.2020 01:16
Güney Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 606 bin 500'ü aştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından iyileşenlerin sayısı 606 bin 520'ye yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından iyileşenlerin sayısı 606 bin 520'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 903 artarak 672 bin 572'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 81 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 16 bin 667'ye yükseldi.

Güney Afrika'da tedavisi süren 49 bin 385 aktif vaka bulunurken, 606 bin 520 kişi virüsü yenmeyi başardı.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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