Güney Afrika'da Kovid-19 aşısı uygulananların sayısı 17 milyonu geçti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanan kişi sayısı 17 milyonu geçti.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanan kişi sayısı 17 milyonu geçti.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte, 176 bin 881 kişinin aşılanmasıyla en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 17 milyon 176 bin 603'e yükseldi.
Afrika kıtasında en fazla aşı uygulayan ülkeler listesinde Fas'ın ardından ikinci sırada yer alan Güney Afrika'da, bugüne kadar yaklaşık 8,5 milyon kişinin aşılamaları tamamlandı.
Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, son haftalarda günlük vaka sayılarında görülen düşüşün ardından, 27 Eylül itibarıyla ülkede salgının üçüncü dalgasının sona erdiğini bildirmişti.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 1367 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 898 bin 888'e yükseldi.
Salgın nedeniyle son 24 saatte 201 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 87 bin 417 olarak açıklandı.
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
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Koca: "Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı olarak ikili ve hafta sonu eğitim dahil bütün alternatiflerin denenmesi, her haliyle okulların açık kalması...
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