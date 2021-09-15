Güney Afrika'da Kovid-19 aşısı uygulananların sayısı 15 milyonu geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanan kişi sayısı 15 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte, 248 bin 236 kişinin aşılanmasıyla en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 15 milyon 188 bin 787'ye yükseldi.

Afrika kıtasında en fazla aşı uygulayan ülkeler listesinde Fas'ın ardından ikinci sırada yer alan Güney Afrika'da, bugüne kadar yaklaşık 7,5 milyon kişinin aşılamaları tamamlandı.

Güney Afrika hükümeti, son haftalarda günlük vaka sayılarında yaşanan düşüşün ardından 12 Eylül'de salgın tedbirlerini gevşetme kararı almıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 3 bin 699 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 864 bin 534'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 300 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 85 bin 302 olarak açıklandı.