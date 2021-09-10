Güney Afrika'da Kovid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 14 milyonu geçti
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Güney Afrika'da Kovid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 14 milyonu geçti

Güney Afrika'da Kovid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 14 milyonu geçti
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Kovid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 14 milyonu aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Kovid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 14 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede bugüne kadar yaklaşık 14,2 milyon kişiye en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Ülkede, 6,8 milyondan fazla kişinin aşılamaları tamamlandı.

Son 24 saatte 6 bin 270 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ülkede, toplam vaka sayısı 2 milyon 843 bin 42'ye yükseldi. Salgın nedeniyle son 24 saatte 175 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 84 bin 327 olarak kayda geçti.

Güney Afrika dijital aşı sertifikası kullanımına hazırlanıyor

Sağlık Bakanı Joe Phaahla, bazı ülkeler tarafından uluslararası seyahat için zorunlu tutulan dijital aşı sertifikası geliştirmeye başladıklarını ifade etti. Bu dijital aşı sertifikasının akıllı telefonlara yüklenecek bir uygulamayla kullanılacağını kaydeden Phaahla, sertifikaların Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) aşı sertifikası ile uyumlu olacağını belirtti.

Phahla, gelecek hafta içerisinde dijital sertifikaların kullanımına başlamayı öngördüklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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