Güney Afrika'da Kovid-19'a karşı Sputnik V aşısının kullanılması gündeme geldi
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Güney Afrika'da Kovid-19'a karşı Sputnik V aşısının kullanılması gündeme geldi

08.02.2021 23:51 | Son Güncelleme: 08.02.2021 23:54
Güney Afrika'da Kovid-19'a karşı Sputnik V aşısının kullanılması gündeme geldi

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını geçici olarak askıya alan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik V...

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını geçici olarak askıya alan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanımını gündeme getirdi.

Bloomberg'in konuya ilişkin haberine göre, Bakanlık tarafından Güney Afrikalı iki ilaç firması aracılığıyla temin edilecek 23 milyon doz Sputnik V aşısı için kabineye öneride bulunuldu.

Söz konusu tedarikçi firmalardan Lamar International'ın yöneticileri, onay verilmesi durumunda 15 milyon doz Sputnik V aşısını ülkeye getirmeye hazır olduklarını belirtti.

Diğer tedarikçi firma Pharma Q'nun genel müdürü Anand Mehta da hükümete 8 milyon doz Sputnik V aşısı teklif ettiklerini doğrulayarak, aşıların teminat altına alınması için hükümetten onay beklediklerini ifade etti.

Oxford-AstraZeneca aşılarının Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen ve B.1.351 adı verilen mutasyonlu Kovid-19 türüne karşı daha az etkili olduğunun ortaya çıkmasının ardından, Sağlık Bakanı Zweli Mkhize bu aşıların kullanımının geçici olarak durdurulduğunu belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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