- Güney Afrika'da kontrolden çıkan otomobil uçtu



CAPE TOWN - Güney Afrika'da aşırı hız yapan bir sürücünün kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçarak takla attı. Kazada sürücü ağır şekilde yaralandı.

Güney Afrika'da aşırı hızla giden otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyeti kaybedilince uçarak takla attı. Aracın reklam tabelalarını yıkıp takla attığı feci kazada sürücü ağır şekilde yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, hurdaya dönen otomobil de otoparka götürüldü. Kaza saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.