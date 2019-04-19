Güney Afrika'da Kilisenin Duvarı Çöktü: 13 Ölü

– Güney Afrika'da aşırı yağış nedeniyle bir kilisenin duvarının çökmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay, Güney Afrika'nın Kwazulu-Natal böglesinde yer alan Empangeni şehrinde meydana geldi. Aşırı yağışlar sonrası 'Pentecostal Kilisesi'nin duvarı çöktü. Yetkililer, kilise duvarının aşırı yağış sonrası çöktüğünü; olayda 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve 29 kişinin de yaralı olarak hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Yerel medya, insanların 'Paskalya Bayramı' için hazırlıklar yapmakta olduğunu; çökme meydana geldiği sırada içeride insanların uyuduğunu duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA