Güney Afrika'da kilisede rehine krizi: 5 ölü Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bir kiliseye düzenlenen silahlı baskında 5 kişinin öldüğü ve rehin tutulan kişiler olduğu belirtildi.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bir kiliseye düzenlenen silahlı baskında 5 kişinin öldüğü ve rehin tutulan kişiler olduğu belirtildi.

Güney Afrika'da polis tarafından yapılan açıklamada, Johannesburg kentinin batısındaki bir kiliseye silahlı baskın düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, Zuurbekom kasabasındaki Pentecost Holiness Kilisesi'nde yaşanan olayda 5 kişinin öldüğü ve rehin tutulanlar olduğu belirtildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin 30 kişiyi gözaltına aldığı ve 25'ten fazla silah ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, rehine krizinin sürdüğü kaydedildi.

Polis içeride kaç kişinin rehin alındığına ilişkin henüz açıklama yapmazken, yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 200 kişinin rehin tutulduğu belirtildi. - JOHANNESBURG

Kaynak: İHA