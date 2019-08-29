Güney Afrika'da kaçırılan 2 Ürdünlü serbest bırakıldı

29.08.2019 11:42

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika'da 17 Ağustos'ta fidye için kaçırılan Ürdünlü iş adamı ve oğlunun serbest bırakıldığını açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat, yaptığı yazılı açıklamada, fidye için kaçırılan 2 Ürdünlünün bu sabah serbest bırakıldığını belirtti.

Kaçırılan vatandaşların kimliklerine dair bilgi vermeyen Kudat, "Pretoria'daki Ürdün Büyükelçiliği gece boyunca vatandaşların serbest bırakılmasını takip etti. Güney Afrika'nın Ürdün Büyükelçisi İbrahim el-Avavde kaçırılan Ürdünlülerin şu anda akrabalarının yanında olduklarını bize iletti." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kudat, Güney Afrikalı yetkililere kaçırılan vatandaşların kurtarılmasında sarf ettikleri çabadan dolayı teşekkür etti.

Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da iş adamı olarak bulunan baba ve oğlunun fidye için kaçırıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA