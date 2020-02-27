Güney Afrika'da istihbarattan sorumlu bakanın telefonu klonlandı
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Güney Afrika'da istihbarattan sorumlu bakanın telefonu klonlandı

Güney Afrika'da istihbaratın başındaki isim olan Ayanda Dlodlo ve çok sayıda üst düzey güvenlik yetkilisinin cep telefonlarının klonlandığı ortaya çıktı.

27.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:22
Güney Afrika'da istihbarattan sorumlu bakanın telefonu klonlandı

'da istihbaratın başındaki isim olan Ayanda Dlodlo ve çok sayıda üst düzey güvenlik yetkilisinin cep telefonlarının klonlandığı ortaya çıktı.

Devlet Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Mava Scott, yaptığı açıklamada, Bakan Dlodlo, Bakan Yardımcısı Zizi Kodwa ve diğer üst düzey isimlere ait telefonların yabancı istihbarat ajansları tarafından klonlanmış olabileceğini söyledi.

Scott, birkaç gün önce anlaşılan klonlamanın nasıl ve kim tarafından yapıldığının soruşturulduğunu aktardı.

Klonlamayla devlete ait hassas bilgilerin ele geçirilip geçirilmediği henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA

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