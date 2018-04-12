Güney Afrika'da İsrail Protestosu

CAPE Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da, Filistinlilerin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında İsrail askerleri tarafından öldürülmesi Güney Afrika Parlamentosu önünde protesto edildi.

Protestoya, toplumun birçok kesiminden temsilciler ve Güney Afrikalı binlerce vatandaş katıldı.

Gösteride okunan bildiride, "İsrail askeri, topraklarına dönmek isteyen insanlara açtığı ateş sonucu 33 insanı öldürdü. Bu insanların 17'si çocuklardan oluşuyor. Öldürülen insanların çoğu arkasından vuruldu. Buna soykırım demekten başka bir kelime bulamıyoruz. Güney Afrikalılar olarak Ramaphosa hükümetinden İsrail ile tüm ilişkileri koparmasını istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Filistin Dayanışma Hareketi'nden (PSC) Bernie Edelstein, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evine dönmek isteyen insanların katledilmesi kabul edilemez. Filistin halkı Güney Afrikalıların apartheid (ırk ayrımcılığı) rejimi döneminde yaşadıklarının aynısını yaşıyor." dedi.

Filistinlilerin özgürlüğüne kavuşması ve evlerine dönebilmeleri için İsrail'e ekonomik, siyasi ve kültürel boykot uygulanması gerektiğini ifade eden Edelstein, "Güney Afrikalılar ırk ayrımcılığından tüm dünyanın apartheid hükümeti ile ilişkilerini kesmesi sonucu kurtuldu. Bu bakımdan Güney Afrika hükümetinden İsrail ile bütün bağlarını kopararak Filistin'e destek olmasını istiyoruz. Bugün parlamentonuzun önünde bunu talep etmek için toplandık." dedi.