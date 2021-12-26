Güney Afrika'da ırk ayrımcılığıyla mücadele eden Nobel ödüllü Tutu hayatını kaybetti - Haberler
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Güney Afrika'da ırk ayrımcılığıyla mücadele eden Nobel ödüllü Tutu hayatını kaybetti

Güney Afrika'da ırk ayrımcılığıyla mücadele eden Nobel ödüllü Tutu hayatını kaybetti
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ırk ayrımcılığı (apartheid) rejimine karşı mücadele eden Nobel Barış Ödüllü Desmond Tutu'nun hayatını kaybettiği bildirildi.

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ırk ayrımcılığı (apartheid) rejimine karşı mücadele eden Nobel Barış Ödüllü Desmond Tutu'nun hayatını kaybettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Twitter'dan yaptığı açıklamada, başpiskopos Tutu'nun 90 yaşında, Cape Town'da öldüğü bilgisini paylaştı.

Ramaphosa, "Tutu, eşsiz bir vatanseverdi. Ruhunun huzur içinde yatması için dua edeceğiz." ifadesini kullandı.

Başpiskopos Tutu'ya, Güney Afrika'da apartheid rejimine karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle 1984'te Nobel Barış Ödülü verilmişti.

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AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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