Güney Afrika'da ilk Korona virüsü vakası tespit edildi
Haberler » 3. Sayfa » Güney Afrika'da ilk Korona virüsü vakası tespit edildi - Haberler

Güney Afrika'da ilk Korona virüsü vakası tespit edildi

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk Korona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı.

05.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:45
Güney Afrika'da ilk Korona virüsü vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk Korona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Korona virüsü, Güney Afrika'ya sıçradı. Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü (Covid-19) vakasının doğrulandığını ve 'dan ülkeye seyahat eden 38 yaşındaki bir kişide görüldüğünü açıkladı. Bakanlık, vakanın tespit edildiği kişi ve eşinin İtalya'ya giden 10 kişilik bir grubun parçası olduğu ve 1 Mart 2020'de Güney Afrika'ya döndüklerini açıkladı. Kişinin hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. - CAPE TOWN

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler