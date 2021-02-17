Güney Afrika'da ilk aşı Cumhurbaşkanı Ramaphosa'ya vuruldu
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Güney Afrika'da ilk aşı Cumhurbaşkanı Ramaphosa'ya vuruldu

17.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:36
Güney Afrika'da ilk aşı Cumhurbaşkanı Ramaphosa'ya vuruldu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde toplu aşılama Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın aşılanmasıyla başladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde toplu aşılama Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın aşılanmasıyla başladı.

ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'dan sipariş verdiği aşıların ilk partisini dün gece teslim alan Güney Afrika'da, Ramaphosa ile Sağlık Bakanı Zweli Mkhize ve bir grup sağlık çalışanı aşılandı.

Cape Town şehrindeki Khayelitsha Bölge Hastanesinde yapılan aşılama sonrası konuşan Ramaphosa, aşılanmanın hızlı, kolay ve acısız olduğunu belirtti, tüm sağlık çalışanlarını kayıt yaptırarak aşı olmaya davet etti.

Ramophasa, sağlık çalışanlarından sonra öğretmenlerin, yaşlıların ve başka hastalıkları olan kişilerin aşı olacağını ifade etti.

Güney Afrika, AstraZeneca aşılarını, ülkedeki mutasyona uğramış Kovid-19 türünde daha az etkili olduğu gerekçesiyle teslim almasına rağmen kullanmaktan vazgeçmişti.

Johnson and Johnson'dan toplam 9 milyon doz aşı güvencesi alan ülke, 80 bin dozluk ilk partiyi dün gece teslim aldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 494 bini geçerken, virüse bağlı can kaybı sayısı 48 bin 313'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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