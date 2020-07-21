Güney Afrika'da iki bakan koronavirüsten hastanelik oldu Güney Afrika'da kabine üyesi iki bakan, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Güney Afrika'da kabine üyesi iki bakan, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Güney Afrika'da kabine üyesi iki bakan, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yerel medya, Çalışma ve İstihdam Bakanı Thembelani Nxesi ve Doğal Kaynaklar Bakanı Gwede Mantashe'nin koronavirüse yakalandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı, bakanlara geçmiş olsun mesajı yayınladı.

GÜNEY AFRİKA'DA SON DURUM

Güney Afrika'da son paylaşılan verilere göre 373 bin 628 kişinin koronavirüse yakalandı, 5 bin 173 kişinin ise hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA