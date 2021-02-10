/ Güney Afrika'da hukuk öğrencisi kendisinden 51 yaş büyük kişiyle evlendi
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/ Güney Afrika'da hukuk öğrencisi kendisinden 51 yaş büyük kişiyle evlendi

10.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:39
/ Güney Afrika'da hukuk öğrencisi kendisinden 51 yaş büyük kişiyle evlendi

Güney Afrika'da 29 yaşındaki hukuk öğrencisi Terzel Rasmus kendisinden 51 yaş büyük Wilson Rasmus ile evlendi.

Güney Afrika'da 29 yaşındaki hukuk öğrencisi Terzel Rasmus kendisinden 51 yaş büyük Wilson Rasmus ile evlendi.

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da 29 yaşındaki Terzel Rasmus, 2016 yılında yerel bir gazetenin etkinliğinde 80 yaşındaki Wilson Rasmus ile tanıştı. Gördüğü anda aşık olduğunu belirten Terzel Rasmus, aralarındaki ilişkinin 'doğal ve güzel' olduğunu ifade etti.

Terzel eşinin kendi okul masraflarını ödemesine yardımcı olduğunu da belirtirken Wilson da Terzel'le birlikte olmanın kendisini iyi hissettirdiğini söyledi."BENİM AÇIMDAN DOĞRU BİR KARARDI"

Rasmus kendisinden 51 yaş büyük Wilson Rasmus ile evlenmesiyle ilgili olarak, " Çok eleştirilsem de bana iyi gelen Wilson ile evlenmek benim açımdan doğru bir karardı" dedi. 


/ Güney Afrika'da hukuk öğrencisi kendisinden 51 yaş büyük kişiyle evlendi
/ Güney Afrika'da hukuk öğrencisi kendisinden 51 yaş büyük kişiyle evlendi
/ Güney Afrika'da hukuk öğrencisi kendisinden 51 yaş büyük kişiyle evlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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