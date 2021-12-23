Güney Afrika'da hırsızlar polis karakolundan akaryakıt çalarken yakalandı - Haberler
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Güney Afrika'da hırsızlar polis karakolundan akaryakıt çalarken yakalandı

Güney Afrika'da hırsızlar polis karakolundan akaryakıt çalarken yakalandı
AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde bir grup hırsız, polis karakolunda depolanmış akaryakıtı çalarken yakayı ele verdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde bir grup hırsız, polis karakolunda depolanmış akaryakıtı çalarken yakayı ele verdi.

Polisten yapılan açıklamada, 3 soyguncunun Brackendowns polis karakolunda geçici olarak depolanan 9 bin litre benzini çalma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Soyguncuların karakola kendilerini akaryakıt firması çalışanı olarak tanıtarak girdikleri ifade edilen açıklamada, benzinin bir kısmını çaldıktan sonra durumun fark edildiği ve soyguncuların gözaltına alındığı kaydedildi.

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AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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