Güney Afrika'da günlük vaka sayısı düne kıyasla ikiye katlandı - Haberler
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Güney Afrika'da günlük vaka sayısı düne kıyasla ikiye katlandı

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Güney Afrika'da günlük vaka sayısı düne kıyasla ikiye katlandı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ilk kez tespit edildiği ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük Kovid-19 vaka sayısı, düne kıyasla yaklaşık iki kat arttı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ilk kez tespit edildiği ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük Kovid-19 vaka sayısı, düne kıyasla yaklaşık iki kat arttı.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 4 bin 373 kişi Kovid-19'a yakalandı. 29 Kasım'da günlük vaka sayısı 2 bin 223 olarak bildirilmişti.

Geçen hafta başında ise bu sayı 312 olarak kayıtlara geçmişti.

Buna göre, vaka sayılarında bir önceki güne kıyasla neredeyse iki kat arttığı gözlendi.

Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından ülkede günlük vaka sayılarında yaşanan düzenli artış dikkati çekti.

Bugün kaydedilen vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 2 milyon 968 bin 52'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 21 artışla 89 bin 843 oldu.

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