Güney Afrika'da "George Floyd" kampanyası tartışmalara neden oldu
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Güney Afrika'da "George Floyd" kampanyası tartışmalara neden oldu

Güney Afrika Cumhuriyeti Polis Bakanı Bheki Cele, iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) tarafından organize edilen "Kara Cuma" adlı ırkçılık karşıtı kampanyanın halkla polisi karşı karşıya getirebileceği uyarısı yaptı.

Güney Afrika'da
12.06.2020 02:23 | Son Güncelleme: 12.06.2020 02:26

Güney Afrika Cumhuriyeti Polis Bakanı Bheki Cele, iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) tarafından organize edilen "Kara Cuma" adlı ırkçılık karşıtı kampanyanın halkla polisi karşı karşıya getirebileceği uyarısı yaptı.

Yerel medyada yeralan haberlere göre Cele, "Güney Afrika'da hiçbir polis gaddarlığı yok. Ayrıca 300'e yakın polisi alkol ve sigara sattığı için tutukladık." ifadesini kullandı.

Irkçılık karşıtı kampanyadan memnun olmadıklarını açıklayan Cele, George Floyd hadisesindeki ırkçılık ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşananların bir ilgisinin olmadığını vurguladı.

Bele, "Polisin hesap verilebilirliğini sağlamak için Bağımsız Polis Soruşturma Müdürlüğü gibi yapılarımız var." ifadesine yer verdi.

ANC, George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesini protesto etmek ve ırkçılığa karşı tepki göstermek için üç hafta boyunca her cuma vatandaşlara siyah elbise giymeleri çağrısı yapmıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için başsağlığı dilemiş ve sivillere yönelik şiddeti kınamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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