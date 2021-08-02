GÜNEY AFRİKA'DA GEMİDE HAYATINI KAYBEDEN KAPTAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GÜNEY Afrika açıklarında 3'üncü kaptanlık yaptığı kuru yük gemisinde geçirdiği kazadan 15 gün sonra hayatını kaybeden Uğur Kır (23) son yolculuğuna uğurlandı.

GÜNEY Afrika açıklarında 3'üncü kaptanlık yaptığı kuru yük gemisinde geçirdiği kazadan 15 gün sonra hayatını kaybeden Uğur Kır (23) son yolculuğuna uğurlandı.

Vanuatu bandıralı ERKUL S adlı gemide 3'üncü kaptan olarak çalışırken 2 Temmuz günü Güney Liberya'da gemide geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Uğur Kır için Beyoğlu Sinanpaşa Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Uğur Kır'ın annesi Nurgül Kır, babası Niyazi Kır, kardeşi Umut Kır, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile sevenleri katıldı. Anne Nurgül Kır uzun süre oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Uğur Kır'ın cenazesi memleketi Giresun'a yollandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı