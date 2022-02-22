Güney Afrika'da geçen yıl 23 binden fazla kişi cinayete kurban gitti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güney Afrika'da geçen yıl 23 binden fazla kişi cinayete kurban gitti

AA, Murat Özgür Güvendik - Güncel
 - Güncelleme:
Güney Afrika'da geçen yıl 23 binden fazla kişi cinayete kurban gitti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde geçen yıl 23 binden fazla kişi öldürüldü.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde geçen yıl 23 binden fazla kişi öldürüldü.

Güney Afrika Polis Teşkilatı'nın (SAPS) 2021 yılı suç istatistiklerine göre, geçen yıl ülkede 23 bin 758 cinayet işlendi.

Her gün ortalama 65 kişinin cinayete kurban gittiği ülkede işlenen cinayet sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 arttı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, bu rakamlarla dünyanın en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerinden biri olma özelliğini sürdürüyor.

AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

Güney Afrika, Cinayet, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title