Güney Afrika'da fidyeciler tarafından kaçırılan "Moti Kardeşler" ailelerine kavuştu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde geçen ay kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan Zia Moti (15), Alaan Moti (13), Zayyad Moti (11) ve Zidan Moti (7) ismindeki 4 erkek kardeşin sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuştukları bildirildi.

Moti kardeşler, 20 Ekim'de okullarına giderken henüz kimlikleri belirlenemeyen 7 silahlı saldırgan tarafından fidye maksadıyla kaçırılmıştı.

Cep telefonları, Limpopo eyaletinin Polokwane kasabasındaki bir parka atılmış halde bulunan kardeşlerden, o tarihten itibaren haber alınamamıştı.

Moti ailesinden yapılan açıklamada, 3 haftadır kayıp olan çocukların güvenli bir şekilde aileleriyle tekrar bir araya geldikleri bildirildi.

Açıklamada, kaçırılan çocukların çarşamba gecesi evlerinin yakındaki bir yola bırakılmış halde bulunduğu bilgisi paylaşılırken, çocukların serbest bırakılmalarına dair ayrıntı verilmedi.

Polisten yapılan açıklamada, ebeveynlerine sağlıklı bir şekilde kavuşan çocuklara psikolojik destek sunulacağı kaydedildi.

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