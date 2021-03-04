Güney Afrika'da çok sayıda timsah çiftlikten kaçtı
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Güney Afrika'da çok sayıda timsah çiftlikten kaçtı

04.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:16
Güney Afrika'da çok sayıda timsah çiftlikten kaçtı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde boyları 1,5 metreyi bulan çok sayıda timsah, besi çiftliğinden kaçtı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde boyları 1,5 metreyi bulan çok sayıda timsah, besi çiftliğinden kaçtı.

New24'un haberine göre, ülkenin Batı Cape vilayetindeki özel bir besi çiftliğinden kaçan çok sayıda timsah için bölgede arama başlatıldı.

Aramalarda 20 timsah bulunurken kayıp timsahların sayısı net bilinmiyor.

Polis ve koruma görevlilerinin katıldığı arama çalışmaları sırasında Breede Nehri kıyısında yaşayan halka, nehirden uzak durmaları uyarısı yapıldı.

Timsahların boyunun 1,2 metre ile 1,5 metre arasında değiştiği ve çiftlikte yetişseler de insanlar için tehlike oluşturdukları belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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