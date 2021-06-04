Güney Afrika'da çok sayıda kamu çalışanı gelecek hafta greve gidebilir
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Güney Afrika'da çok sayıda kamu çalışanı gelecek hafta greve gidebilir

Güney Afrika'da çok sayıda kamu çalışanı gelecek hafta greve gidebilir
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, öğretmenler ve sağlık çalışanları da dahil çok sayıda kamu görevlisinin, ücret tespit müzakerelerinde hükümet ile anlaşma sağlanamaması durumunda, gelecek cuma günü itibariyle greve gidebileceği bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, öğretmenler ve sağlık çalışanları da dahil çok sayıda kamu görevlisinin, ücret tespit müzakerelerinde hükümet ile anlaşma sağlanamaması durumunda, gelecek cuma günü itibariyle greve gidebileceği bildirildi.

Ulusal basın kuruluşu News24'ün haberine göre, 235 bin üyesi bulunan Kamu Görevlileri Derneği (PSA), ücret tartışmaları konusunda hükümet ile uzlaşı sağlanamadığı takdirde, üyelerini 11 Haziran 2021 tarihinde grev için oylamaya çağırmaya hazırlandıklarını açıkladı.

PSA'dan yapılan açıklamada, hükümete, müzakerelerin sonuçsuz kalmasının çalışanların sabrını taşırdığı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Ülkenin içinde bulunduğu mali krizin sorumluluğu üstlenilmeli ve bu süreçte kamu görevlilerini günah keçisi yapmaktan kaçınılmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Hükümet ile PSA arasında 11 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen ücret tespit müzakerelerinde anlaşmaya varılamamıştı.

Ülkenin iş kanunlarına göre, PSA 30 günlük bekleme süresinin dolmasının ardından üyelerine grev çağrısında bulunabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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