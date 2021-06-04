Güney Afrika'da çok sayıda kamu çalışanı gelecek hafta greve gidebilir

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, öğretmenler ve sağlık çalışanları da dahil çok sayıda kamu görevlisinin, ücret tespit müzakerelerinde hükümet ile anlaşma sağlanamaması durumunda, gelecek cuma günü itibariyle greve gidebileceği bildirildi.