Güney Afrika'da bir uçak tuvaletinden cenin çıktı
Güney Afrika'da bir uçağın tuvaletinde cenin bulundu. Cuma günu yola çıkmak üzere bakım ve temizliği yapılan uçağın klozetinin tıkanmış olduğu fark edildi. Temizlikçiler tuvalete yaptıkları müdahalede klozete bırakılmış bir cenine rastladı.
Güney Afrika'da bir uçağın tuvaletinde cenin bulundu. Cuma günü yola çıkmak üzere bakım ve temizliği yapılan uçağın klozetinin tıkanmış olduğu fark edildi. Temizlikçiler tuvalete yaptıkları müdahalede klozete bırakılmış bir cenine rastladı.
Cuma sabahı Durban-Johannesburg seferinin gerçekleştirmek üzere hazırlanan FlySafair uçağında yaşanan olay üzerine polis soruşturma başlattı. Uçağın yolcuları tahliye edilerek başka seferlere yönlendirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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