Güney Afrika'da bir papaz çocuklara cinsel istismardan 5 kez müebbet hapse çarptırıldı
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Güney Afrika'da bir papaz çocuklara cinsel istismardan 5 kez müebbet hapse çarptırıldı

Güney Afrika'da bir papaz çocuklara cinsel istismardan 5 kez müebbet hapse çarptırıldı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Güney Afrika'da 50 yaşındaki bir papaz, kilise cemaatindeki çocuklara cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 5 kez müebbet hapse mahkum edildi.

Güney Afrika'da 50 yaşındaki bir papaz, kilise cemaatindeki çocuklara cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 5 kez müebbet hapse mahkum edildi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Limpopo vilayetindeki Ulusal Savcılık İdaresi Sözcüsü Mashudu Malabi-Dzhangi, papazın 2016 ve 2017 yıllarında 13 ila 15 yaşlarındaki çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Kilise cemaatinden olan çocuklara papaz tarafından yiyecek paketleri verildiğini ve bu çocukların kıyafet alma bahanesiyle dışarı çıkarıldığını dile getiren Malabi-Dzhangi, savcılığın mağdur çocukların ailelerini dinlediğini ve cinsel istismarın ispat edildiğini belirtti.

Papazın 5 kez müebbet hapse çarptırıldığını belirten Malabi-Dzhangi, "Aileler, papaz olarak onu toplumun önde gelen bir üyesi olarak görüyorlardı ama o, onların yoksulluğundan fayda sağladı." ifadesini kullandı.

Cinsel istismar olaylarının sık görüldüğü ülkede, çok sayıda papazın bu suçlamayla yargılanması devam ediyor.

Cape Town'da haziran ayında bir papaz, çocuğa cinsel istismardan ömür boyu hapis cezası alırken, mart ayında da Limpopo'daki başka bir papaz 3 kez müebbete çarptırılmıştı.

Suçlamalarda, mağdurların çoğunluğunun kiliseye giden 15 yaş altındaki çocuklar olduğu görülüyor.

Güney Afrika polisi, nisan, mayıs ve hazirandaki 3 aylık dönemde ülkede 10 binden fazla kadının tecavüze uğradığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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