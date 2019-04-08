Güney Afrika'da Bir Kaçak Avcıyı Fil Öldürdü, Aslanlar Yedi

Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda kaçak olarak gergedan avlamaya çalıştığından şüphelenilen bir kişinin bir fil tarafından ezilerek öldürüldüğü, ardından bir aslan sürüsü tarafından yendiği açıklandı.

Kaçak avcının yanındakiler öldürülen avcının ailesine durumu Salı günü bildirdi. Ardından aile park görevlileriyle irtibata geçti.

Arama çalışmaları sonucunda ceset bulunamadı ancak insan kemikleri ve bir pantolon bulundu.

Park yetkilileri kaçak avcının ailesine başsağlığı diledi ve "Kruger Ulusal Parkı'na kaçak ve yaya olarak girmek akıllıca değil" açıklamasını yaptı.

Kurger Ulusal Parkı'nda kaçak avcılar büyük bir sorun. Kaçak avcılar özellikle Asya pazarında yoğun talep gören gergedan boynuzu için gergedanlar avlamaya çalışıyor.

Çin, Vietnam ve bazı diğer Asya ülkelerinde, gergedan boynuzunun cinsel gücü artırdığına inanılıyor.

Cumartesi günü Hong Kong havalimanında son 5 yılın en büyük gergedan boynuzu kaçakçılığı ortaya çıkarıldı. El konulan gergedan boynuzlarının piyasa değerinin 2.1 milyon doları bulduğu tahmin ediliyor.

Güney Afrika'da kaçak avlananlar daha önce de hayvanlar tarafından öldürülmüştü.

Geçen yıl Temmuz ayında bir doğal koruma alanında kaçak gergedan avlayan en az iki kişi aslanlar tarafından öldürülüp yenmişti.

2018'in Şubat ayında ise Kruger Ulusal Parkı'nda büyük kedigilleri kaçak olarak avladığı tahmin edilen bir kişinin aslanlar tarafından yendiği açıklanmıştı.

Güney Afrika'da son 10 yılda yedi binden fazla gergedan kaçak avcıların kurbanı oldu.