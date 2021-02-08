Güney Afrika'da AstraZeneca aşılama uygulaması geçici olarak durduruldu
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Güney Afrika'da AstraZeneca aşılama uygulaması geçici olarak durduruldu

08.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:05
Güney Afrika'da AstraZeneca aşılama uygulaması geçici olarak durduruldu

Güney Afrika'da, mutasyona karşı AstraZeneca aşısının daha az koruma sağladığının tespit edilmesi üzerine söz konusu aşının kullanımı geçici olarak durduruldu.

Güney Afrika'da, mutasyona karşı AstraZeneca aşısının daha az koruma sağladığının tespit edilmesi üzerine söz konusu aşının kullanımı geçici olarak durduruldu.

Güney Afrika'dan kritik AstraZeneca aşısı kararı geldi. Güney Afrika'daki sağlık yetkilileri yaptıkları açıklamada, bir çalışmanın, ülkede tespit edilen virüs mutasyonuna karşı AstraZeneca aşısının sınırlı koruma sağladığına işaret etmesi üzerine ülkedeki AstraZeneca koronavirüs aşılamasına ara verdiklerini belirtti.

MİNUMUM KORUMA SAĞLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Güney Afrika Sağlık Bakanı Dr. Zweli Mkhize yaptığı açıklamada, bilim insanlarının AstraZeneca aşısının en etkili şekilde nasıl uygulanacağı üzerine çalışırken, aşılamanın durdurulmasının geçici olacağını söyledi. Mkhize, Güney Afrika'nın, Pfizer/ BioNTech ve Johnson & Johnson tarafından yapılan aşıların dağıtımıyla ilerleyeceğini söyledi. Pazar günü yayımlanan verilerde, Oxford/AstraZeneca Covid-19 aşısının iki dozunun, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen virüs mutasyonuna karşı 'minimum koruma' sağladığını ortaya çıkardığı ifade edildi. Güney Afrika Witwatersrand Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yapılan çalışmanın ayrıntıları bir basın açıklamasında paylaşıldı. Oxford, sonuçların hakem incelemesine sunulduğunu ve yakında bir ön baskının yayımlanacağını bildirdi.


- Afrika

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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