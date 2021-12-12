Güney Afrika'da apartheid rejiminin son Devlet Başkanı de Klerk anısına resmi tören - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güney Afrika'da apartheid rejiminin son Devlet Başkanı de Klerk anısına resmi tören

Güney Afrika'da apartheid rejiminin son Devlet Başkanı de Klerk anısına resmi tören
AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 11 Kasım'da hayatını kaybeden ve 1948-1994 döneminde hakim olan ırkçı apartheid rejiminin son Devlet Başkanı Frederik Willem de Klerk anısına resmi tören düzenlendi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 11 Kasım'da hayatını kaybeden ve 1948-1994 döneminde hakim olan ırkçı apartheid rejiminin son Devlet Başkanı Frederik Willem de Klerk anısına resmi tören düzenlendi.

Cape Town kentindeki tarihi Groote Kerk Kilisesinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile çok sayıda üst düzey devlet görevlisi katıldı.

Ramaphosa burada yaptığı konuşmada, de Klerk'in Güney Afrika'nın demokrasiye geçiş sürecinde "çok önemli" katkılar sağladığını söyledi.

Ramaphosa, de Klerk'in bu süreçte Nelson Mandela ve arkadaşlarının serbest bırakılması ve taraflar arasında müzakerelerin yolunun açılması gibi "cesur" adımlar attığını belirterek, "Bir zamanlar adaletsiz bir sistem üzerinde kontrol sahibiydi ancak partisi ve halkı için farklı bir yol belirleme cesaretine sahipti. Bunun için onu hatırlayacağız." dedi.

Öte yandan de Klerk için resmi tören düzenlenmesine karşı çıkan bir grup gösterici, tören alanının yakınında olayı protesto etti.

Apartheid rejiminin sonlandırılmasında önemli rol oynamıştı

Güney Afrika'yı 1989-1994 yılları arasında yöneten ve bir süredir akciğer zarı kanseri tedavisi gören Klerk, 11 Kasım'da Cape Town kentindeki evinde 85 yaşında hayatını kaybetmişti.

De Klerk, 1990'dan itibaren siyasi partiler üzerindeki yasakların kaldırılmasını ve Nelson Mandela'nın serbest bırakılmasını sağlayarak, ülkede demokratik sürecin önünü açmış, apartheid rejiminin sonlandırılmasında önemli rol oynamıştı.

Nelson Mandela ile 1993'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen de Klerk, son yıllarda apartheid yanlısı açıklamalarıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.

De Klerk, ölümünün ardından yayımlanan son video mesajında, apartheid döneminde yaşanan olaylara ilişkin Güney Afrikalılarından özür dilemişti.

De Klerk'in cenazesi 21 Kasım'da sadece aile üyelerinin katıldığı özel bir törenle defnedilmişti.

Apartheid rejimi

Güney Afrika'da 1948'den itibaren 46 yıl boyunca resmi devlet politikası olarak uygulanan apartheid rejimi, ülkedeki Avrupa kökenli beyaz azınlık nüfusun, siyahlar ve diğer ırklardan üstünlüğünü temel alıyordu.

Bu kapsamda beyaz olmayan Güney Afrikalılara her alanda ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılırken, özellikle siyahlara karşı ciddi baskı ve şiddet uygulanıyordu.

1980'lerden itibaren uluslararası toplumun şiddetli baskı ve yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan apartheid rejimi, 1994'te Güney Afrika'nın ilk siyah Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın iktidara gelmesiyle sona erdi.

CHP'li Özgür Özel'den bomba Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı: Atatürk görseydi işte benim adayım derdi

CHP'li Özgür Özel'den bomba Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı: Atatürk görseydi işte benim adayım derdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yere atıp hakarette bulunduğu belirtilen kişi tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yere atıp hakarette bulunduğu belirtilen kişi tutuklandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Demokrasi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Demokrasi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüştü

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title