Güney Afrika'da 2021'in 3. çeyreğinde cinayet vakaları yüzde 20 arttı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2021 yılının 3. çeyreğinde cinayet vakalarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış yaşandığı bildirildi.

Polis Bakanlığının istatistiklerine göre, ülkede temmuz-eylül döneminde 6 bin 163 cinayet işlendi.

Bu rakamlara göre, cinayet vakalarında 2020 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 20'lik artış kaydedildi.

Çocuk cinayetlerinde ise yüzde 30'un üzerinde artış yaşandığına işaret edildi.

Ülkede kadın cinayetlerinde de artış kaydedilirken, bu yılın 3. çeyreğinde 897 kadın cinayet kurbanı oldu.

Ülkede 3 ayda 10 bine yakın tecavüz vakası kaydedildi

Dünya genelinde tecavüz vakalarının en çok yaşandığı ülkeler listesinde en üst sıralarda yer alan Güney Afrika'da, temmuz-eylül ayları arasında 9 bin 556 kişi tecavüz kurbanı oldu.

Bu rakamlara göre, önceki yılın aynı dönemine kıyasla cinsel suçlar yüzde 7'nin üstünde arttı. Cinsel taciz suçlarında ise küçük oranda düşüş yaşandığı gözlendi.

Öte yandan ülkede araba hırsızlığı vakalarındaki yükselişe karşı, konut ve konut dışı soygunlarda düşüş yaşandı.

Polis Bakanı Bheki Cele, basına yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da temmuz ayında yaşanan geniş çaplı yağma ve şiddet olaylarının, bu rakamların yükselmesinde etkili olduğunu belirtti.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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