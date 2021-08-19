Güney Afrika'da 18-35 yaş arası nüfusun Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güney Afrika'da 18-35 yaş arası nüfusun Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlanıyor

Güney Afrika'da 18-35 yaş arası nüfusun Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlanıyor
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yarından itibaren 18-35 yaş arası nüfusun Kovid-19'a karşı aşılanması çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yarından itibaren 18-35 yaş arası nüfusun Kovid-19'a karşı aşılanması çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, daha önce yalnızca 35 yaş ve üstü kişilere uygulanan aşıların, 20 Ağustos'tan itibaren 18 yaş üstü ve herkesin erişimine açılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu kararın ülkedeki aşılama programını genişletme planının bir parçası olduğu ifade edilerek, isteyen herkesin ön randevu şartı aranmadan en yakın aşı merkezinde aşılanabileceği kaydedildi.

-Yıl sonuna kadar nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedefleniyor

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise aralık ayına kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'inin tam olarak aşılanmasının hedeflendiği belirtildi.

19 Ağustos itibariyle ülkede yetişkin nüfusun yalnızca yüzde 10'una aşı uygulanabildi.

Öte yandan, ülkede Kovid-19 vakalarındaki son haftalarda yaşanan artış dikkati çekiyor.

Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 14 bin 278 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 638 bin 891'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 384 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 78 bin 377 olarak kaydedildi.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

Son dakika haber | Uganda'da çocuk felci virüsü tespit edildi
Son dakika haber | Uganda'da çocuk felci virüsü tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hamid Karzai Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Cimilli İbo Acun Ilıcalı Haluk Levent Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Mert Günok Mesut Özil Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güney Afrika'da 18-35 yaş arası nüfusun Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 16:00:38. #1.14#

title