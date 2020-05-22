Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mozambik'teki Türk vatandaşları yurda dönüyor
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Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mozambik'teki Türk vatandaşları yurda dönüyor

Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mozambik'teki Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uluslararası seferlerin durdurulmasının ardından Türk Hava Yollarının (THY) özel seferiyle Türkiye'ye dönüyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mozambik'teki Türk vatandaşları yurda dönüyor
22.05.2020 22:43 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:43

Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mozambik'teki Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uluslararası seferlerin durdurulmasının ardından Türk Hava Yollarının (THY) özel seferiyle Türkiye'ye dönüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mozambik'teki Türk vatandaşları Türk Hava Yollarına (THY) ait TK4947 uçağıyla yurda uğurlandı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Güney Afrika Temsilcisi Adem Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Devletimizin bu titiz operasyonu ile Türkiye'ye tahliye edilen vatandaşlarımızı vakfımızda ağırlamak, onların mutluluklarına ortak olmak bizim için de büyük bir mutluluk kaynağı oldu." dedi.

Mozambik ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden 93 yolcusu bulunan uçak, yerel saatle 21.00'da havalandı. Uçakta Türk vatandaşları dışında iki İngiliz, bir Nijeryalı, üç Güney Afrika Cumhuriyeti, iki Ukrayna ve bir ABD vatandaşı bulunuyor.

Yolculardan 43 yaşındaki Yakup Öztaş, "Buraya silo depoları montajı için gelmiştim. Ülke kapanınca çıkış yapamadık, çalıştığım firma ve ben virüsün burada hızlı yükselmesinden dolayı çok endişelendik ve Türkiye'ye dönmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Aralarında başka ülkelere ait vatandaşların da bulunduğuna dikkat çeken Öztaş, "Düşünebiliyor musunuz dünyanın her yerinden vatandaşlar burada kaldı ama sadece buraya bizleri almaya THY geliyor. Ne ABD ne İngiltere böyle bir operasyon yapabildi. Bu çok büyük bir hizmet büyük devlet olmak böyle bir şey." şeklinde konuştu.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Dairesi (DIRKO) ise bir aydan fazla süredir Türkiye'de mahsur kalan ülke vatandaşlarının Türkiye'den Güney Afrika'ya getirilmesi ile ilgili yapılan işbirliğinden dolayı Türkiye teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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