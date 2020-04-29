Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Covid-19 salgını mücadelesine TİKA'dan destek
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Covid-19 salgını mücadelesine TİKA'dan destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye'nin dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı sürdürdüğü yardımlar kapsamında, Güney Afrika'nın Başkenti Pretorya yakınlarındaki Kalafong Hastanesine 10 binden fazla N95 tipi maske temin etti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Covid-19 salgını mücadelesine TİKA'dan destek
29.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:51

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye'nin dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı sürdürdüğü yardımlar kapsamında, Güney Afrika'nın Başkenti Pretorya yakınlarındaki Kalafong Hastanesine 10 binden fazla N95 tipi maske temin etti.

TİKA, Türkiye'nin dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı sürdürdüğü yardımlar kapsamında Güney Afrika'nın Başkenti Pretorya'ya 30 kilometre mesafede bulunan Pretorya Atteridgeville bölgesinde sağlık hizmeti veren Kalafong Hastanesine 10 binden fazla N95 tipi maske temin etti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Afrika kıtasında Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında geldiğini ifade eden Kalafong Hastane yetkilisi Khomotso Modiba, böylesine zor zamanda Türkiye'nin verdiği büyük destekten dolayı çok memnun kaldıklarını ifade ederek yardımlarından dolayı Türk hükümetine ve halkına teşekkür etti.

Türkiye'nin, bugüne kadar uygulamaya konulan etkin önlemler sayesinde yeni tip korona virüsü salgınına karşı en etkili ve hazırlıklı ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını belirtilen TİKA Pretorya Program Ofisi Koordinatörü Mehmet Akif Şekerci, Korona virüs (Covid-19) salgını devam ederken, bir yandan sağlık çalışanlarının en önemli koruyucu ekipmanlarından biri olan maskelerin tedarikinde sıkıntıların yaşanması, bir yandan da sınırların kapalı olduğu ve temel ihtiyaç malzemelerinin dahi zorlukla temin edilebildiği bu dönemde kamu sağlığı tehdidini azaltmaya yönelik Türkiye'nin Covid-19 salgınına karşı sürdürdüğü tıbbi destekler kapsamında N95 tipi maskelerin sağlanması ile Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki sağlık çalışanlarına ve ihtiyaç sahibi insanlara destek verildiğini aktardı.

Korona virüs salgınıyla mücadelede ülkeler arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yapan Şekerci, bu sıkıntılı süreçten daha da güçlenerek çıkılacağına inandığını belirterek, "TİKA'nın Güney Afrika Cumhuriyeti'ne sağlık sektörü başta olmak üzere ekonomik, kültürel, eğitim ve teknik işbirliği gibi birçok alanda kalkınma desteklerini sağlamaya devam edecektir" dedi.

Türkiye'nin Güney Afrika Cumhuriyeti Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Covid-19 tehdidi ile mücadele en hızlı ve etkili tedbirleri alan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. 26 Mart'tan bu yana ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulandığını, bununla beraber büyük şehirlerin dışındaki bölgelerde halkın çok yoğun ve bir arada yaşadığı yerleşim yerlerinde tecrit ve tedbirlere uymak konusunda sıkıntılar olduğunu, tıbbi malzemeye ihtiyacın devam ettiğini dile getirdi. TİKA'nın dünyanın en uzak ve ihmal edilmiş coğrafyalarına uzanan yardım elinin bu defa Güney Afrika'nın fakir nüfusunun yoğun olarak başvurduğu bir devlet hastanesine ulaştığını ve buradaki önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirtti. Ülgen, Türkiye'nin insani yardım ulaştırmada dünyanın en cömert ve etkin ülkelerinden biri olduğunu da dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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