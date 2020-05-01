Güney Afrika Cumhuriyeti'ne tıbbi yardımları ulaştıran uçak Ankara'ya döndü

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Güney Afrika Cumhuriyeti'ne tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran uçağın, Ankara'ya döndüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Güney Afrika Cumhuriyeti'ne tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran uçağın, Ankara'ya döndüğünü bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştıran Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, yaklaşık 32 saatlik görevi başarıyla tamamlayarak Ankara'ya döndü.

Kaynak: AA