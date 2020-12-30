Güney Afrika Cumhuriyeti'ne seyahat edeceklere Kovid-19 testi zorunluluğu
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Güney Afrika Cumhuriyeti'ne seyahat edeceklere Kovid-19 testi zorunluluğu

30.12.2020 23:19 | Son Güncelleme: 30.12.2020 23:22
Güney Afrika Cumhuriyeti'ne seyahat edeceklere Kovid-19 testi zorunluluğu

Afrika'da en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen Güney Afrika Cumhuriyeti, ülkeye giriş yapacak yolculara Kovid-19 testi zorunluluğu getirdi.

Afrika'da en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen Güney Afrika Cumhuriyeti, ülkeye giriş yapacak yolculara Kovid-19 testi zorunluluğu getirdi.

İçişleri Bakanı Aaron Motsoaledi, yaptığı açıklamada, Güney Afrika'ya gelen yolcuların, geçerli bir Kovid-19 test sertifikası olmadan girişlerine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Ülkeye yolculuk yapmayı planlayanlara, seyahatleri öncesinde Kovid-19 testlerini yaptırmalarını tavsiye eden Bakan Motsoaledi, "Sağlık Bakanlığı da, Liman Sağlık Birimleri aracılığıyla, yalnızca geçerli test sonuçları olan yolcuların ülkeye girişine izin verildiğinden emin olmak için limanlara sağlık görevlisi takviyesinde bulunacak." dedi.

Motsoaledi, alınan yeni tedbirler kapsamında sınır kapılarına barikatlar ve araç kontrol noktaları kurulacağını kaydetti.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 21 bin 451'e yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 568'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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