Güney Afrika Cumhuriyeti'nden ABD'ye "George Floyd" tepkisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güney Afrika Cumhuriyeti'nden ABD'ye "George Floyd" tepkisi

Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için başsağlığı diledi ve sivillere yönelik şiddeti kınadı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nden ABD'ye
03.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:11

Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için başsağlığı diledi ve sivillere yönelik şiddeti kınadı.

Dışişleri Bakanı Naledi Pandor tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Afrika halkı ve devlet başkanı adına George Floyd'un arkadaşları ve ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Pandor, ABD'deki güvenlik güçlerinin sivillere yönelik dünyada tepkiye neden olan müdahalelerini sınırlaması gerektiği çağrısı yaparak, "Floyd'un üzücü ölümü, ABD'ye insan haklarının temelini oluşturan özgürlük ve eşitlik gibi konuları yeniden düşünme fırsatı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikalıların, Güney Afrikalıları apartheid rejime karşı desteklediğini hatırlatan Pandor, Güney Afrika'nın da insan hakları ve sivil toplum örgütlerince dillendirilen eksiklikler nedeniyle yapılan gösterileri desteklediğini kaydetti.

George Floyd'un ölümü

ABD'li siyahi George Floyd'un geçen hafta polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede ve dünya genelinde protestolara neden oldu.

Dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınan Floyd, Derek Chauvin adlı polisin diziyle uzun süre ensesine basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmış ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmaları yeniden alevlenmişti.

Minneapolis'te başlayan protestolar sonucu Minnesota'da acil durum ilan edilirken, diğer şehirlere de sıçrayan gösterileri kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar göreve çağrılmıştı.

Cuma günü Floyd'un ölümü nedeniyle gözaltına alınan eski polis Derek Chauvin, "üçüncü dereceden adam öldürmek" suçlamasıyla 8 Haziran'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Haber
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı Haber
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde 'en güvenilir bilgi kaynağı' çıktı
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde "en güvenilir bilgi kaynağı" çıktı
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan iddialarına yanıt: Özümüze dönüyoruz, manasız transferler geçmişte kaldı
Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan iddialarına yanıt: Özümüze dönüyoruz, manasız transferler geçmişte kaldı
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı
Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı
Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi
Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi
Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile iki kez görüştüm
Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile iki kez görüştüm
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Donald Trump Oktay Kaldırım Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Güney Afrika Cumhuriyeti'nden ABD'ye "George Floyd" tepkisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 18:15:11. #1.14#
title