Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vakası sayısı 97 bini geçti Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Koivd-19) vakası sayısı 97 bin 302'ye yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Koivd-19) vakası sayısı 97 bin 302'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 4 bin 621 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Bugüne kadar toplam 1 milyon 326 bin 60 test yapıldı.

Bu testlerden 97 bin 302'si pozitif çıktı. Kovid-19 vakalarından 51 bin 608'i iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1930 oldu.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA