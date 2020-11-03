Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 730 bine yaklaştı
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Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 730 bine yaklaştı

03.11.2020 22:55 | Son Güncelleme: 03.11.2020 22:59
Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 730 bine yaklaştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 730 bine yaklaştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 730 bine yaklaştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölüm sayısı 19 bin 539'a ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısı da 1234 artışla 728 bin 836'ya yükseldi.

Bugüne kadar 4 milyon 868 bin 610 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 659 bin 249'u iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1 milyon 820 bin vakanın tespit edildiği "Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke" konumunu koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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