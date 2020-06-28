Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 130 bini geçti Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 131 bin 800'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 131 bin 800'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 7 bin 210 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Ülkede, bugüne kadar toplam 1 milyon 529 bin 9 test yapıldı.

Bu testlerden 131 bin 800'ü pozitif çıktı. Kovid-19 vakalarından 67 bin 94'ü iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 413 oldu.

En fazla vaka ve ölüm, Western Cape bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm, Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA