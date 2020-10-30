Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 56 Kovid-19 vakası tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 56 Kovid-19 vakası tespit edildi

30.10.2020 00:13 | Son Güncelleme: 30.10.2020 00:16
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 56 Kovid-19 vakası tespit edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 721 bin 770'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 721 bin 770'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 53 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 19 bin 164 oldu.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 56 artışla 721 bin 770'e ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 607 bin 883 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 649 bin 935'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Meral Akşener Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Çağla Şıkel Hande Erçel Burak Özçivit
Spor Ali Koç Can Bartu Mehmet Topal Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla Ölü Fransa Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 56 Kovid-19 vakası tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 00:16:39. #1.14#
title