Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 88 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 88 bini geçti

03.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:59
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 88 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 88 bini aştı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 88 bini aştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 288 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 29 bin 175'e yükseldi. Vaka sayısı 1 milyon 88 bin 889'a çıktı.

Bugüne kadar 6,5 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 897 bin 704'ü iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle yeni kısıtlamalar getirilmişti.

Salgınla mücadele kapsamında tüm bar, plaj ve yüzme havuzları kapatılmış, alkol satışı yasaklanmıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uçuşları durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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