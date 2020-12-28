Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakası sayısı 1 milyonu geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 4 bin 413'e yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 4 bin 413'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 214 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 735'e çıktı.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 502 artışla 1 milyon 4 bin 413'e ulaştı.

Bugüne kadar 6 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 844 bin 874'ü iyileşti.

Güney Afrika'ya uçuşlar durdurulmuştu

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni halinin öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurmuştu.

Açıklamanın hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak