Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 512 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 512 bini geçti

27.02.2021 23:53 | Son Güncelleme: 27.02.2021 23:56
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 512 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 512 bini aştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 512 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 157 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 941'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 512 bin 225'e çıktığı ülkede bugüne kadar 9 milyondan fazla test yapıldı, virüs tespit edilen 1 milyon 429 bin 47 kişi iyileşti.

Johnson&Johnson ile 9 milyon doz aşı temini için anlaşma yapan ülke, 80 bin dozluk ilk partiyi 16 Şubat'ta teslim aldı.

Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, 80 bin dozluk ikinci partinin de bugün teslim alındığını bildirdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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