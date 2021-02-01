Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 453 bini geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 453 bini geçti

01.02.2021 00:23 | Son Güncelleme: 01.02.2021 00:26
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 453 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yoğun görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 453 bini aştı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yoğun görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 453 bini aştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 213 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 44 bin 164'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 453 bin 761'e çıktığı ülkede bugüne kadar 8,2 milyondan fazla test yapıldı, 1 milyon 299 bin 620 kişi iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cansu Dere Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ersun Yanal Mehmet Topal Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler İstifa Oyunlar Jandarma Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 453 bini geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 00:27:32. #1.14#
title