Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 423 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 423 bini geçti

26.01.2021 22:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 22:52
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 423 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yoğun görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 423 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yoğun görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 423 bini geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 680 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede ölenlerin sayısı 41 bin 797'ye yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 423 bin 578'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 8 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 1 milyon 254 bin 674'ü iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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