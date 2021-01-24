Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 412 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 412 bini geçti

24.01.2021 23:53 | Son Güncelleme: 24.01.2021 23:56
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 412 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yoğun görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 412 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yoğun görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 412 bini geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 300 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede ölenlerin sayısı 40 bin 874'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 412 bin 986'ya çıktığı ülkede, bugüne kadar 7,9 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 1 milyon 230 bin 520'si iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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