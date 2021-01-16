Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 325 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 325 bini geçti

16.01.2021 23:11 | Son Güncelleme: 16.01.2021 23:14
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 325 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yoğun görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 325 bini aştı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yoğun görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 325 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 384 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 36 bin 851'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 325 bin 659'a çıktığı ülkede bugüne kadar 7,5 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 1 milyon 83 bin 978'i iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.

Güney Afrika Cumhuriyeti, sınır kapılarında görülen yığılmayla mücadele için 20 kara sınır kapısını 15 Şubat'a kadar kapatma kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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