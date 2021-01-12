Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 259 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 259 bini geçti

12.01.2021 22:43 | Son Güncelleme: 12.01.2021 22:47
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 259 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 259 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 259 bini geçti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 755 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 34 bin 334'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 259 bin 748'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 7,2 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 1 milyon 19 bin 123'ü iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.

Güney Afrika Cumhuriyeti, tatil dönemi boyunca sınır kapılarında görülen yığılmayla mücadele için 20 kara sınır kapısını 15 Şubat'a kadar kapatma kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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