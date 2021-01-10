Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 231 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 231 bini geçti

10.01.2021 23:55 | Son Güncelleme: 10.01.2021 23:58
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 231 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 231 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 231 bini geçti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 339 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 33 bin 163'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 231 bin 597'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 7,1 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 966 bin 368'i iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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